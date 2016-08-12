Боевики ИГ захватили 2000 заложников при отступлении из Манбиджа

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" при отступлении из сирийского города Манбидж под натиском вооруженных формирований арабов и курдов, входящих в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), захватили в заложники порядка двух тысяч мирных жителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse (AFP).

"Отступая из Манбиджа, джихадисты захватили порядка двух тысяч мирных граждан. Они использовали их в качестве живого щита, чтобы нам было сложнее целиться в них", - цитирует агентство представителя СДС.

При этом, как передает агентство Фират, арабо-курдским отрядам удалось освободить 600 заложников из числа мирных граждан. Все они доставлены в безопасные районы, где им предоставлено убежище и оказывается медицинская помощь.