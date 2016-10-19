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    Боевики ИГ за почти 2,5 года учинили расправы над 10 тысячами жителей Мосула

    Свои расправы они чинили как над местными арабами, так и христианами, езидами, туркменами, шабаками

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) за почти два с половиной года расправились в Мосуле над более чем 10 тысячами его жителей. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит телеканал Аl-Sumaria.

    Экстремисты не щадили никого из крайне пестрого в этно-религиозном плане населения города, численность которого достигает 1,3 млн. человек. Свои расправы в течение последних 28 месяцев они чинили как над местными арабами, так и христианами, езидами, туркменами, шабаками, отмечает телеканал.

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