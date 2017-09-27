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    Боевики ИГ взяли в заложники 30 иракских полицейских

    Инцидент произошел на юго-западе Рамади в 100 км от Багдада

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) взяли в заложники не менее 30 полицейских в городе Рамади в 100 км от Багдада в центральной части Ирака, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    На юго-западе Рамади - административного центра провинции Анбар - остаются несколько очагов сопротивления боевиков ИГ.

    Напомним, что 16 сентября правительственные силы Ирака начали масштабное наступление на позиции террористов в Анбаре. 

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