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    Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле

    Взрыв прогремел в четверг вечером в столице Афганистана

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за подрыв смертника в Кабуле, жертвами которого, по данным минздрава, стали 15 человек.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.

    По информации телеканала 1 TV, который ссылается на министерство здравоохранения, 25 человек получили ранения.

    Согласно данным SITE, в общей сложности пострадали и погибли 80 сотрудников правоохранительных органов.

    Взрыв прогремел в четверг вечером в столице Афганистана. Его совершил террорист-смертник рядом с КПП полиции в районе Кабула PD9.

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