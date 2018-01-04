Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за подрыв смертника в Кабуле, жертвами которого, по данным минздрава, стали 15 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.

По информации телеканала 1 TV, который ссылается на министерство здравоохранения, 25 человек получили ранения.

Согласно данным SITE, в общей сложности пострадали и погибли 80 сотрудников правоохранительных органов.

Взрыв прогремел в четверг вечером в столице Афганистана. Его совершил террорист-смертник рядом с КПП полиции в районе Кабула PD9.