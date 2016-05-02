​Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Багдаде

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в районе Сайдия на юге Багдада, передает Report со ссылкой на AP.

По заявлению террористов, теракт совершил смертник за рулем заминированного автомобиля.

Пресс-атташе полиции Багдада Саад Маан сообщал об аналогичной версии. Позднее власти стали отрицать участие смертника, отмечает агентство.

По информации полиции, число жертв теракта возросло до 18, ранения получили не менее 45 человек.