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    ​Боевики ИГ взяли на себя ответственность за атаки в Джакарте

    Группировка Исламское государство заявляет, что целью нападений были иностранные граждане

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ) заявили об ответственности за серию нападений в Джакарте, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    "Целями нападений были иностранные граждане и представители правоохранительных органов", - говорится в заявлении боевиков. 

    По данным индонезийской полиции, серию взрывов в центре Джакарты устроила группа из примерно 10-15 боевиков, в том числе нескольких террористов-смертников. По словам очевидцев, после взрывов последовала перестрелка, в ходе которой погиб, по меньшей мере, один офицер полиции. Всего, по данным силовиков, в ходе нападения погибли семь человек. 

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