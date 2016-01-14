​Боевики ИГ взяли на себя ответственность за атаки в Джакарте

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ) заявили об ответственности за серию нападений в Джакарте, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Целями нападений были иностранные граждане и представители правоохранительных органов", - говорится в заявлении боевиков.

По данным индонезийской полиции, серию взрывов в центре Джакарты устроила группа из примерно 10-15 боевиков, в том числе нескольких террористов-смертников. По словам очевидцев, после взрывов последовала перестрелка, в ходе которой погиб, по меньшей мере, один офицер полиции. Всего, по данным силовиков, в ходе нападения погибли семь человек.