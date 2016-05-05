​Боевики ИГ вновь захватили газовое месторождение к востоку от Хомса

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) заявила, что продвинулась вперед в районе газового месторождения "Аш-Шаер" сирийской провинции Хомс. Как передает Report об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, боевики заявили, что захватили 13 правительственных КПП и взяли в плен одного сирийского солдата. Как отмечает агентство, ИГ также сообщило, что приблизилось к штаб-квартире газовой компании "Аш-Шаер".

Комментариями от сирийской стороны агентство не располагает.