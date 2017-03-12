Боевики ИГ в Западном Мосуле полностью окружены

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Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Боевики ИГ, находящиеся в Западном Мосуле, полностью окружены.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сoобщил специальный представитель США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт МакГарк.

МакГарк подчеркнул, что иракские войска взяли под контроль последнюю дорогу, ведущую из Мосула.

Также, по его словам, группировка к настоящему моменту потеряла около 60% от захваченной ею территории в Ираке.

Ранее сообщалось, что иракские военные рассчитывают полностью освободить Мосул от ИГ в течение месяца.