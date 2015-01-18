Боевики ИГ в Ираке освободили более 200 езидов

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" освободили около 200 езидов в Ираке, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По словам генерала курдских военизированных формирований ("пешмерга"), среди освобожденных езидов — женщины, дети, пожилые люди и психически больные.

Как уточняет агентство со ссылкой на курдского политика Замана Джаббари (Saman Dschabbari), боевики привезли езидов из североиракской провинции Ниниве (Niniwe) в город Киркук, где и освободили пленных.

Широкая экспансия ИГ, захватившего значительную территорию Ирака и Сирии, стала одной из главных мировых проблем 2014 года. Группировка, насчитывающая, по данным ЦРУ, около 30 тысяч боевиков, провозгласила на захваченных территориях халифат.