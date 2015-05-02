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    Боевики ИГ убили до 300 езидов к западу от Мосула

    Год назад джихадисты-сунниты убили и захватили в плен тысячи езидов

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ По сообщениям из Ирака, джихадисты из группировки "Исламское государство" убили до 300 ранее захваченных заложников-езидов.

    По сведениям из езидских источников, они были преданы смерти в пятницу в районе к западу от города Мосул.

    Год назад наступавшие в Ираке и Сирии джихадисты-сунниты убили и захватили в плен тысячи представителей этого меньшинства. Многие женщины подвергались сексуальному насилию и были обращены в рабство, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.

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