Боевики ИГ убили 175 человек, похищенных в пригороде Дамаска

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 175 человек, похищенных боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в пригороде Дамаска, были убиты, сообщает Report со ссылкой на Sky News - Arabia.

Рабочие цементного завода компании "Бадиа исминт" в районе Абу-Шаммат города Думейр в 35 км от Дамаска были захвачены боевиками в минувший понедельник. В общей сложности в руках исламистов оказалось 340 человек.

Позднее арабские СМИ сообщали, что более 100 из них удалось сбежать.