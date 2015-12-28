Боевики ИГ убили 30 подростков, отказавшихся воевать в иракском городе Рамади

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" убили 30 подростков, которые отказались участвовать в боевых действиях против иракских правительственных войск в городе Рамади.

Как передает Report, об этом сообщил канал "Ас-Сумария", приводя свидетельства представителя Совета иракской провинции Найнава (административный центр - город Мосул).

По его словам, сторонники ИГ "расправились с 30 юношами, возраст которых не превышал 16 лет". Их обвинили в дезертирстве из города Рамади во время наступления иракской армии. Группу подростков, которые отказались участвовать в боях в Рамади и сбежали с позиций ИГ, доставили в город Мосул, находящийся под контролем террористов. Член Совета провинции добавил, что "все 30 юношей были публично убиты на главной площади района Эль-Кияра в южной части Мосула".