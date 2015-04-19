Боевики ИГ убили 30 эфиопских христиан в Ливии

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Боевики "Исламского государства" обнародовали видеозапись, на которой, по их словам, союзные им исламисты в Ливии убивают около 30 эфиопских христиан, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

На видеозаписи видно, как одну группу мужчин убивают на пляже выстрелами в голову, а людей из другой группы обезглавливают где-то в пустынной местности.

В тексте, сопровождающем видеозапись, говорится, что убитые – члены эфиопской христианской церкви.

Видеозапись длится 29 минут и сопровождается логотипом пресс-отдела ИГ "Аль-Фуркан", а также похожа на предыдущие подобные записи, обнародованные ИГ, в том числе и февральскую видеозапись, на которой было запечатлено, как боевики ИГ убивают 21 египетского христианина на пляже в Ливии.