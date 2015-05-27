Боевики ИГ убили 20 человек в римском театре некрополя Пальмиры

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Боевики экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ) убили в среду 20 человек в захваченном ими сирийском городе Пальмира.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным организации, своих жертв террористы обвинили в сотрудничестве с правительственными силами, ведущими борьбу с радикальными исламистами.

Как отмечает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, убийства произошли внутри древнеримского театра, расположенного в античном некрополе, который, как и современный город Пальмира, перешел в этом месяце под контроль вооруженных отрядов ИГ.