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    Боевики ИГ убили 16 человек, напав на фан-клуб мадридского "Реала" в Ираке

    Президент Профессиональной футбольной лиги Испании: Футбол становится целью террора

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Шестнадцать человек погибли в результате нападения боевиков террористической организации "Исламское государство" на фан-клуб мадридского "Реала" в иракском городе Балад, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В четверг вечером трое неизвестных открыли огонь из пулеметов в кафе, где располагалась ассоциация поклонников знаменитого футбольного клуба. Убиты 16, ранены 20 человек, говорится в сообщении фан-клуба на странице в Facebook, где это нападение названо "вероломным терактом".

    Нападавшим удалось скрыться. Позже один из них взорвал свой пояс шахида рядом с рынком, когда его пытались задержать.

    "Ошеломлен нападением на клуб болельщиков "Реала" в Ираке. Терроризм нападает на футбол. Мы вместе с жертвами и их семьями. Футбол становится целью террора", - написал в микроблоге в Twitter президент Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас.

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