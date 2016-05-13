Боевики ИГ убили 16 человек, напав на фан-клуб мадридского "Реала" в Ираке

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Шестнадцать человек погибли в результате нападения боевиков террористической организации "Исламское государство" на фан-клуб мадридского "Реала" в иракском городе Балад, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В четверг вечером трое неизвестных открыли огонь из пулеметов в кафе, где располагалась ассоциация поклонников знаменитого футбольного клуба. Убиты 16, ранены 20 человек, говорится в сообщении фан-клуба на странице в Facebook, где это нападение названо "вероломным терактом".

Нападавшим удалось скрыться. Позже один из них взорвал свой пояс шахида рядом с рынком, когда его пытались задержать.

"Ошеломлен нападением на клуб болельщиков "Реала" в Ираке. Терроризм нападает на футбол. Мы вместе с жертвами и их семьями. Футбол становится целью террора", - написал в микроблоге в Twitter президент Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас.