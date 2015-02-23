Боевики ИГ сожгли 10 тыс. книг в Мосуле

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ) взорвали центральную библиотеку иракского города Мосул, уничтожив около 10 тыс. книг, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам директора библиотеки, в результате взрыва трехэтажное здание охватил огонь. Во дворе библиотеки исламисты устроили костер из книг и рукописей, являвшихся культурным наследием Ирака. Среди уничтоженных изданий — редкие экземпляры по культуре, философии и истории.

Боевики ИГ заявили, что книги и манускрипты якобы разжигали инакомыслие.

В свою очередь, член совета провинции Анбар Адаль аль-Фахдауи сообщил, что в последние недели радикалы разрушили еще несколько библиотек, уничтожив хранившиеся в них более 100 тыс. книг.