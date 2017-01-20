Боевики ИГ разрушили в Пальмире античные памятники

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Боевики "Исламского государства" разрушили один из известнейших памятников Пальмиры - Тетрапилон и фасад римского театра.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом сказал глава сирийского управления по античным памятникам Маамун Абдулкарим.

По его словам, согласно кадрам, сделанным со спутника, видно, что разрушены 12 из 16 колонн Тетрапилона.

Также видны серьезные повреждения фасада римского театра.

Напомним, что Пальмира была отвоевана боевиками ИГ у сирийской армии в результате неожиданной атаки в декабре прошлого года. До этого, члены террористической организации разрушили еще несколько памятников Пальмиры.