Боевики ИГ получили до 45 млн долларов за год от выкупов за заложников

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Общий объем средств, которые получили боевики радикальной группировки "Исламское государство" в качестве выкупа за похищенных ими людей, составил за последний год от 35 млн. до 45 млн. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, подобные данные приводят эксперты ООН, осуществляющие мониторинг за соблюдением санкций в отношении террористических организаций.

По данным специалистов, число похищений, совершаемых радикалами с целью выкупа, продолжает неуклонно расти. При этом, помимо "Исламского государства", к такого рода мерам все чаще прибегают и другие террористические организации, в том числе "Аль-Каида" и связанные с ней движения.