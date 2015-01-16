Боевики ИГ похитили более 170 человек на западе Ирака

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ) похитили 172 местных жителя на западе Ирака. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в четверг в городе Эль-Фаллуджа в провинции Анбар.

"Боевики ИГ похитили 172 жителя Эль-Фаллуджи, обвинив их в поддержке членов "Ас-Сахва", поддерживающих силы безопасности (Ирака)", — сообщил источник в силах безопасности страны. Данных о судьбе похищенных нет.

В Ираке действуют члены проправительственного формирования "Ас-Сахва", сражающегося против террористической группировки "Исламское государство".

Боевики ИГ не раз нападали на сторонников "Ас-Сахва", а также самих членов формирования.