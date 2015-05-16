Боевики ИГ отбили атаку иракской армии на Рамади

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/По сообщениям из Ирака, боевики "Исламского государства" упрочили контроль над центром города Рамади, столицей провинции Анбар в центральной части страны.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что террористы отбили атаку иракской армии.

Авиаудары вынудили боевиков ИГ оставить правительственный квартал в Рамади, над которым они в пятницу подняли черные флаги. Однако джихадисты по-прежнему контролируют несколько районов в центре города.

Рамади находится в 100 км к западу от Багдада.