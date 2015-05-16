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    Боевики ИГ отбили атаку иракской армии на Рамади

    Рамади находится в 100 км к западу от Багдада

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/По сообщениям из Ирака, боевики "Исламского государства" упрочили контроль над центром города Рамади, столицей провинции Анбар в центральной части страны.

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что террористы отбили атаку иракской армии.

    Авиаудары вынудили боевиков ИГ оставить правительственный квартал в Рамади, над которым они в пятницу подняли черные флаги. Однако джихадисты по-прежнему контролируют несколько районов в центре города.

    Рамади находится в 100 км к западу от Багдада.

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