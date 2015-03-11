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    Боевики ИГ опубликовали видео с казнью 19-летнего араба

    Казнь осуществил мальчик, которому на вид не больше 12 лет

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Боевики джихадистской группировки "Исламское государство" опубликовали видеозапись казни 19-летнего араба, который говорит, что осуществлял шпионаж в пользу Израиля, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    На видео, независимого подтверждения подлинности которого пока нет, мужчина рассказывает, что ему 19 лет, и его зовут Мохаммед Саид Исмаил Муссалем. По его словам, он был завербован службой внешней разведки Израиля и должен был присоединиться к джихадистам в Сирии, чтобы передавать информацию о группировке Израилю.

    Из видеозаписи следует, что казнь осуществил мальчик, которому на вид не больше 12 лет.

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