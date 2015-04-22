Боевики ИГ обстреляли иракский город Рамади снарядами с хлором

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) обстреляли иракский город Рамади минометными снарядами, снаряженными отравляющим веществом - хлором.

Как отмечает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации источников в службах безопасности провинции Анбар, административным центром которой является Рамади, террористы "подвергли обстрелу из минометов квартал в центре города, снаряды были с хлором". Как отметили представители службы безопасности Анбара, "этот обстрел вызвал приступы удушья и отравления среди полицейских", обороняющих город.