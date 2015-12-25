Боевики ИГ начали сдавать тяжелое оружие в южном пригороде Дамаска

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" и "Лива аль-Гураба" начали сдавать тяжелое оружие сирийской армии в районе палестинского лагеря "Ярмук" в южном пригороде Дамаска.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил военный источник.

"Вчера прибыли 18 автобусов, инженерные войска и представители ООН. Задача военных инженеров принять от боевиков ИГ и "Нусры" тяжелое вооружение. Боевики, сдавшие свое оружие, вместе с семьями будут вывезены в сторону Бир-аль-Касаб в восточный пригород Дамаска", - рассказал собеседник агентства.

По его словам в случае успешного вывода боевиков, аль-Хаджр аль-Асуад полностью окажется под контролем армии. На данный момент покинуть южный пригород согласились более 3,5 тысяч человек – боевики и члены их семей.