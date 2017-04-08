Боевики ИГ казнили в Мосуле 50 человек за попытку бегства

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 50 иракцев стали жертвами расправы группировки "Исламское государство" за попытку покинуть подконтрольные боевикам районы Мосула.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Shafaq News.

Минувшей ночью тысячи иракских семей попытались вырваться из окружения ИГ в районах Рас-эль-Джадда и Эль-Мушахада. Многим из них удалось спастись, однако порядка 50 человек были схвачены и убиты. Тела погибших боевики оставили на центральных улицах для устрашения желающих покинуть город.