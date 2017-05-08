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    Боевики ИГ казнили в Ираке 6 человек

    Боевики расстреляли молодых людей за связь с силами безопасности Ирака© Foto: "Anadolu"

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Террористы ИГ казнили шесть жителей подконтрольных им деревень в районе Хавиджа иракского Киркука.

    Как передает Report, со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил глава местной администрации Хавиджи Шехбан аль-Джубури.

    По его словам, боевики продолжают терроризировать жителей района и окрестных деревень, которые на протяжении почти трех лет находятся под контролем ИГ. Накануне боевики ИГ расстреляли шесть молодых людей за связь с силами безопасности Ирака.

    С 10 июня 2014 года ИГ контролирует район Хавиджа в Киркуке.

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