Боевики ИГ казнили не менее 40 человек в иракской провинции Анбар

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) во вторник казнили порядка 40 человек в западной иракской провинции Анбар. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом отмечает агентство Синьхуа.

Боевики напали на город Аль-Багдади и захватили в заложники около 40 человек из суннитского племени, в том числе сотрудника полиции и членов проправительственного вооруженного формирования "Ас-Сахва". Как сообщает источник агентства Синьхуа, после казни тела убитых были сожжены.

Ранее сообщалось о том, что 14 февраля боевики казнили 33 человека в городе, большинство которых были членами "Ас-Сахва".





