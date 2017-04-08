Боевики ИГ казнили 50 человек в Мосуле

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Боевики ИГ казнили в Мосуле не менее 50 человек за попытку бежать к военным.

Как передает Report, об этом сoобщает местный информационный портал Shafaq News со ссылкой на население.

По словам очевидцев, боевики расправились с жителями в районах Рас аль-Джада и Аль-Мушдааха в центре Мосула после того, как те пытались спастись бегством и присоединиться к военным. Тела убитых террористы оставили лежать на улице, сообщили источники.

Боевики ИГ регулярно используют мирное население Мосула в качестве живого щита, а казнями пойманных беженцев пытаются запугать остальных жителей. По данным ООН, в зоне операции остаются не менее 400 тысяч человек.