Боевики ИГ казнили 22 мирных граждан в Мосуле

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" казнили 22 жителя города Мосул сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Боевики ИГ сегодня казнили 22 мирных жителей с помощью электричества в центре Мосула, обвинив их в сговоре со спецслужбами и пешмергой", - заявил источник телеканалу Al Sumaria. По его информации, ИГ удерживало жителей в одной из тюрем Мосула около четырех месяцев.

Операция по освобождению Мосула от боевиков ИГ продолжается с 17 октября. Генерал армии США Джозеф Вотел сообщил, что с начала операции ликвидированы от 800 до 900 боевиков.