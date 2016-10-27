 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Боевики ИГ казнили 22 мирных граждан в Мосуле

    ИГ удерживало жителей в одной из тюрем Мосула около четырех месяцев

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" казнили 22 жителя города Мосул сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Боевики ИГ сегодня казнили 22 мирных жителей с помощью электричества в центре Мосула, обвинив их в сговоре со спецслужбами и пешмергой", - заявил источник телеканалу Al Sumaria. По его информации, ИГ удерживало жителей в одной из тюрем Мосула около четырех месяцев.

    Операция по освобождению Мосула от боевиков ИГ продолжается с 17 октября. Генерал армии США Джозеф Вотел сообщил, что с начала операции ликвидированы от 800 до 900 боевиков.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi