Боевики ИГ казнили 15 похищенных в Сирии христиан-ассирийцев

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Джихадисты казнили 15 заложников из числа похищенных в понедельник в сирийской провинции Эль-Хасика ассирийцев, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Группировка "Исламское государство" (ИГ) в начале недели внезапно напала на ассирийские деревни, где террористы убили десятки мирных жителей и сожгли их дома и церкви. Более 1000 человек были вынуждены бежать в соседние города, которые находятся под защитой сирийской армии и курдских ополченцев.

Сторонники ИГ похитили в понедельник около 200 местных жителей, данные о точном количестве заложников разнятся. Сирийский архиепископ Жак Бенан Индо (Jacques Behnan Hindo) сообщил о 250 похищенных христианах, среди которых много стариков, женщин и детей. Ассирийская Демократическая Организация заявляет о 300 заложниках.

Информацию о казни группы заложников подтвердил представитель христианской программы по оказанию помощи в северном Ираке (CAPNI), сославшись на данные правозащитника в Эль-Хасике. Однако он не уточнил число погибших.