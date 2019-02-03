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    Боевики ИГ атаковали позиции армии Сирии после удара коалиции США

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Боевики террористической организации «Исламское государство» атаковали позиции армии Сирии после авиаудара коалиции США.

    Как передает Report, об этом информирует SANA.

    Отмечается, что террористы выдвинулись из деревни Багуз.

    По данным агентства, в ходе боя сирийские военные уничтожили большую часть наступавших боевиков.

    Ранее агентство сообщало, что двое сирийских военных пострадали в результате авиаудара коалиции США в районе сирийского города Абу-Кемаля.

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