Боевики ИГ атаковали позиции армии Сирии после удара коалиции США

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Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Боевики террористической организации «Исламское государство» атаковали позиции армии Сирии после авиаудара коалиции США.
Как передает Report, об этом информирует SANA.
Отмечается, что террористы выдвинулись из деревни Багуз.
По данным агентства, в ходе боя сирийские военные уничтожили большую часть наступавших боевиков.
Ранее агентство сообщало, что двое сирийских военных пострадали в результате авиаудара коалиции США в районе сирийского города Абу-Кемаля.
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