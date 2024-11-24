О нас

Боевики "Хезболлах" за день выпустили 160 ракет по Израилю

Боевики "Хезболлах" за день выпустили 160 ракет по Израилю Израильские военные зафиксировали с начала дня запуск боевиками ливанского движения "Хезболлах" 160 ракет по Израилю.
Другие страны
24 ноября 2024 г. 19:32
Боевики Хезболлах за день выпустили 160 ракет по Израилю

Израильские военные зафиксировали с начала дня запуск боевиками ливанского движения "Хезболлах" 160 ракет по Израилю.

Как передает Report, об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В армейской пресс-службе отметили, что это данные по состоянию на 15:00 по местному (17:00 по бакинскому) времени.

В ЦАХАЛ заверили, что "продолжат защищать Израиль и его народ от угроз, исходящих от террористической организации "Хезболлах".

Напомним, что 23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам организации. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
24 ноября 2024 г. 17:16
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического Бакинского прорыва
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического "Бакинского прорыва"
24 ноября 2024 г. 17:12
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
24 ноября 2024 г. 17:08
Исторический успех COP29: Зеленый свет углеродному рынку
Исторический успех COP29: "Зеленый свет" углеродному рынку
24 ноября 2024 г. 00:05
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
20 ноября 2024 г. 20:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi