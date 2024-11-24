Боевики "Хезболлах" за день выпустили 160 ракет по Израилю

Израильские военные зафиксировали с начала дня запуск боевиками ливанского движения "Хезболлах" 160 ракет по Израилю.

Израильские военные зафиксировали с начала дня запуск боевиками ливанского движения "Хезболлах" 160 ракет по Израилю.

Как передает Report , об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В армейской пресс-службе отметили, что это данные по состоянию на 15:00 по местному (17:00 по бакинскому) времени.

В ЦАХАЛ заверили, что "продолжат защищать Израиль и его народ от угроз, исходящих от террористической организации "Хезболлах".

Напомним, что 23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам организации. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.