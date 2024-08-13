Боевики ХАМАС застрелили израильского заложника

Официальный представитель военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС, известного как "Бригада Иззэддина аль-Кассама", Абу Убайда сообщил, что в результате "двух не связанных инцидентов" был застрелен один из израильских заложников, а двое др

Официальный представитель военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС, известного как "Бригада Иззэддина аль-Кассама", Абу Убайда сообщил, что в результате "двух не связанных инцидентов" был застрелен один из израильских заложников, а двое других получили ранения.

Как передает Report , слова Абу Убайды приводятся в Telegram-канале ХАМАС.

Согласно информации, двое боевиков, отвечавших за охрану израильских заложников, убили одного из них и серьезно ранили двух других.

"Предпринимаются меры для спасения их жизней, создана комиссия для выяснения обстоятельств, результаты будут объявлены позже", — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ, комментируя заявление ХАМАС, отметили, что у них нет информации, позволяющей подтвердить или опровергнуть эти данные.