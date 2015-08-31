Боевики ​"Боко Харам" убили более 50 селян в Нигерии

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Боевики экстремистской группировки "Боко Харам" убили 56 деревенских жителей в штате Борно на северо-востоке Нигерии, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Губернатор штата Кашим Шеттима подтвердил факт истребления мирных жителей на встрече с родителями школьниц, похищенных в регионе больше года назад.

По словам Шеттимы, тела убитых до сих пор лежат на улицах, потому что все остальных убежали, чтобы спастись.

Беженцы из деревни Баану, подвергшейся нападению, уточнили, что массовое убийство произошло вечером в пятницу.

Исламистская группировка "Боко Харам" действует на территории Нигерии и некоторых приграничных стран последние шесть лет. За это время их жертвами стали около 20 тысяч человек.