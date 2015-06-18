Боевики "Боко Харам" убили более 30 человек

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 30 человек стали жертвами нападения боевиков радикальной группировки "Боко Харам" на два населенных пункта на юге Нигера, cообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

По информации источника в правоохранительных органах страны, нападение нигерийской радикальной группировки на две деревни, расположенные в граничащем с Нигерией юго-восточном регионе Нигера Диффа, произошло в ночь на четверг.

"Боко Харам" - радикальная группировка, активно действующая в Нигерии.

Ранее сообщалось, что войска Нигера с начала февраля участвуют в совместной с силами Нигерии и Чада операции по уничтожению боевиков "Боко Харам".