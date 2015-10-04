Боевики "Боко харам" атаковали район Диффа на юго- востоке Нигера, есть жертвы

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Боевики радикальной группировки "Боко харам", чьи базы расположены на территории Нигерии, атаковали приграничный район Диффа на юго-востоке соседнего Нигера, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По данным представителей силовых структур, в результате нападения погибли, по меньшей мере, четыре человека - трое гражданских лиц и один военнослужащий. Несмотря на меры предосторожности, принятые в последние месяцы армией и спецслужбами Нигера, обстановка в районе Диффа остается напряженной из-за риска повторения атак.

Тем временем, в Нигерии экстремисты совершили серию взрывов в Кайамла и Далори - предместьях города Майдугури, столицы северо-восточного штата Борно. По неподтвержденной информации, боевики "Боко харам" готовятся предпринять штурм населенного пункта. Представители нигерийской армии призвали местное население не поддаваться панике.

"Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) - исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран - Нигера, Камеруна и Чада.

"Боко харам" добивается создания исламского халифата и введения норм шариата /исламского права/ на всей территории Нигерии. Она выступает против западного образования, демократии и принципа разделения властей, а также против ношения западной одежды и всех других элементов "чуждой" культуры.