Боевики атаковали университет в Кении, 147 погибших

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В результате нападения на университет в Кении погибли 147 человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, ответственность за нападение на университет взяла на себя сомалийская группировка Аш-Шабаб.

Нападение было совершено в кенийском городе Гарисса утром в четверг, когда большинство студентов, проживающих в общежитиях кампуса, спали или принимали душ.

Известно, что среди погибших есть четверо боевиков. Также одного боевика удалось задержать во время попытки бегства.