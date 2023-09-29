Боевики атаковали позиции ВС Нигера недалеко от границы с Мали

Неизвестные вооруженные лица совершили нападение на расположение военнослужащих ВС Нигера на западе страны недалеко от границы с Мали.

Неизвестные вооруженные лица совершили нападение на расположение военнослужащих ВС Нигера на западе страны недалеко от границы с Мали.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

По данным канала, инцидент произошел в районе Кандаджи, расположенном в области Тилабери. Информация о последствиях нападения не приводится.

Согласно сведениям источников агентства Reuters, жертвами атаки стали по меньшей мере десять военнослужащих Нигера. Источники не уточнили, какая группировка стоит за нападением. Отмечается, что военные предприняли контратаку против боевиков.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.