Боевики атаковали автоколонну в приграничном районе Мексики с США

Автоколонна, следовавшая из США в Мексику, подверглась нападению боевиков.

Автоколонна, следовавшая из США в Мексику, подверглась нападению боевиков.

Как сообщает Report со ссылкой на АР, в результате инцидента пострадали 3 человека, в том числе граждане США.

В департаменте государственной безопасности мексиканского города Тамаулипас ​​заявили, что нападение произошло на международном мосту, соединяющем город Мигель Алеман и город Рим, штата Техас, США. Первоначально было заявлено, что пострадали 9 человек, но позже отмечено только 3 человека получили ранения, а у 6 человек случились панические атаки.

Подозреваемые скрылись с места происшествия.