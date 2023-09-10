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Боевики атаковали автоколонну в приграничном районе Мексики с США

Боевики атаковали автоколонну в приграничном районе Мексики с США Автоколонна, следовавшая из США в Мексику, подверглась нападению боевиков.
Другие страны
10 сентября 2023 г. 05:16
Боевики атаковали автоколонну в приграничном районе Мексики с США

Автоколонна, следовавшая из США в Мексику, подверглась нападению боевиков.

Как сообщает Report со ссылкой на АР, в результате инцидента пострадали 3 человека, в том числе граждане США.

В департаменте государственной безопасности мексиканского города Тамаулипас ​​заявили, что нападение произошло на международном мосту, соединяющем город Мигель Алеман и город Рим, штата Техас, США. Первоначально было заявлено, что пострадали 9 человек, но позже отмечено только 3 человека получили ранения, а у 6 человек случились панические атаки.

Подозреваемые скрылись с места происшествия.

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Версия на азербайджанском языке Yaraqlılar Meksikanın ABŞ ilə sərhədyanı bölgəsində avtomobil karvanına hücum edib

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