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    Боевики "Аш-Шабаб" захватили один из городов на юге Сомали

    Боевики группировки находятся в каждой части города

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб" захватили город на юге Сомали, после того, как из него вышли военные и миротворческие силы миссии Африканского союза (AMISOM).

    Как сообщает Report со ссылкой на Рейтер, речь идет о городе Лиго (Leego), расположенном в 130 километрах от столицы страны Могадишо.

    По словам жителей, в городе сейчас тихо, боевики группировки находятся в каждой части города. В настоящее время не известно, по какой причине военные вышли из города.

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