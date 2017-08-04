Боевики "Аш-Шабаб" захватили один из городов на юге Сомали

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб" захватили город на юге Сомали, после того, как из него вышли военные и миротворческие силы миссии Африканского союза (AMISOM).

Как сообщает Report со ссылкой на Рейтер, речь идет о городе Лиго (Leego), расположенном в 130 километрах от столицы страны Могадишо.

По словам жителей, в городе сейчас тихо, боевики группировки находятся в каждой части города. В настоящее время не известно, по какой причине военные вышли из города.