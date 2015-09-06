​Боевики "Аш-Шабаб" захватили город в центральной части Сомали

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Боевики экстремистской группировки "Аш-Шабаб", связанной с сетью "Аль-Каида", захватили 6 сентября город Букда, расположенный в провинции Хиран в центральной части Сомали.

Как передает Report, по данным представителей местных племен, радикалы вошли в город после того, как его покинули отряды контингента Миссии Африканского союза в Сомали.

"Мы взяли Букду без боев, город находится под нашим контролем", - сообщила "Аш-Шабаб".

Букда стал третьим городом, захваченным боевиками "Аш- Шабаб" за последние три дня. Ранее на этой неделе экстремисты взяли под свой контроль два населенных пункта в провинции Нижняя Шабель - Эль-Салиинди и Кунтуварей.