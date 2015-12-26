Боевики "Аш-Шабаб" совершили две атаки на полицейские колонны в Кении

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Боевики-исламисты из радикальной группировки "Аш-Шабаб" в пятницу совершили нападение на две полицейских колонны на севере Кении, жертвой атаки стал по меньшей мере один из стражей порядка, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию и представителя группировки, боевики убили полицейского и ранили еще нескольких в ходе первой атаки. Позже они атаковали еще один автомобиль с помощью бомбы, заложенной на обочине дороги.

Власти Кении подтвердили факт гибели полицейского, добавляет Рейтер.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида", базируется в Сомали. "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует там гуманитарной деятельности ООН. Члены группировки нередко совершают вылазки в соседнюю Кению.