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    Боевики "Аш-Шабаб" напали на военную базу в Сомали

    Представители группировки утверждают, что в ходе столкновений между боевиками и военными погибли 27 сомалийских солдат

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Аш-Шабаб"  совершили вооруженное нападение на военную базу на юге Сомали, передает Report со ссылкой на Reuters.

    По словам представителя сомалийской армии Маджо Мохамуда Адена, пока нет никаких подробностей относительно нападения. Он добавил, что на базу уже "отправлено подкрепление".

    Представители группировки в свою очередь утверждают, что в ходе столкновений между боевиками и военными погибли 27 сомалийских солдат.

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