Боевики "Аль-Каиды" захватили аэропорт на юго-востоке Йемена

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Вооруженные отряды террористической группировки "Аль-Каида" захватили международный аэропорт Риян и штаб ПВО в городе Эль-Мукалла в провинции Хадрамаут на юго-востоке Йемена. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал "Аль-Маядин".

По сведениям телеканала, под контролем боевиков оказалась вся прибрежная линия на востоке Эль-Мукаллы, включая захваченный 3 апреля морской порт.

В четверг террористы предприняли попытку подорвать президентский дворец и расположенное рядом с ним здание полиции. Однако бойцы йеменской армии, охранявшие объекты, открыли огонь по заминированным машинам, за рулем которых были смертники. В результате автомобили взорвались в нескольких метрах от въездных ворот.





