​Боевики "Аль-Каиды" напали в Йемене на тюрьму в Хадрамауте, освободив сотни заключенных

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Боевики международной террористической сети "Аль-Каида" атаковали ночью административный центр провинции Хадрамаут, город Эль-Мукалла, на юго-востоке Йемена. Как сообщает Report cо ссылкой ТАСС, боевики напали на центральную тюрьму города и выпустили на свободу сотни заключенных.

Согласно информации из местных источников, бои идут в нескольких районах города, расположенного в 480 км от Адена. Помимо пенитенциарного учреждения, стычками охвачены кварталы вблизи президентского дворца, управления общей безопасности, здания центробанка и порта.

Отметим, что отец Усамы бен Ладена родом из Хадрамаута.