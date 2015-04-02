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    ​Боевики "Аль-Каиды" напали в Йемене на тюрьму в Хадрамауте, освободив сотни заключенных

    Бои идут в нескольких районах города Эль-Мукалла

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Боевики международной террористической сети "Аль-Каида" атаковали ночью административный центр провинции Хадрамаут, город Эль-Мукалла, на юго-востоке Йемена. Как сообщает Report cо ссылкой ТАСС,  боевики  напали  на центральную тюрьму города и выпустили на свободу сотни заключенных.

    Согласно информации из местных источников, бои идут в нескольких районах города, расположенного в 480 км от Адена. Помимо пенитенциарного учреждения, стычками охвачены кварталы вблизи президентского дворца, управления общей безопасности, здания центробанка и порта. 

    Отметим, что отец Усамы бен Ладена родом из Хадрамаута. 

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