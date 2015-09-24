​Боевик ИГИЛ заплакал перед совершением теракта - ВИДЕО

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Один из боевиков заплакал перед тем, как должен был совершить теракт.

Как передает Report, об этом сообщает мировое новостное агентство Daily Mirror.

"Инцидент произошел недалеко от провинции Идлиб, которая находится под контролем федеральных войск Башара Асада. Наемник, который приехал из Узбекистана, получил задание от своих кураторов. Джафар должен был проехать на заминированном БТР к военнослужащим Сирии и там совершить теракт", - рассказывают в агентстве.

"Однако, его успокаивают кураторы "Исламского Государства" и советуют еще раз помолиться Аллаху. По окончанию видеоролика заметно, что Джафар все таки совершил теракт возле позиций сирийских военнослужащих", - дополняет представитель.