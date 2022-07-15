Боевая группа НАТО в Румынии будет полностью укомплектована в ноябре

Главная задача боевой группы НАТО в Румынии, которая координируется Францией, - обеспечение сдерживания.

Главная задача боевой группы НАТО в Румынии, которая координируется Францией, - обеспечение сдерживания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это заявил в четверг агентству Agerpres командующий боевой группы, полковник Кристоф Деган, который присутствовал на приеме в посольстве Франции в Бухаресте по случаю Национального дня этой страны.

"Наша задача - содействовать сдерживанию и защите восточной границы Европы", - сказал он.

На приеме присутствовали многочисленные французские военные, дислоцированные в Румынии, отмечает агентство. Они сообщили, что строительство базы боевой группы НАТО в Чинку, где разместится около 1 тыс военных, должно быть завершено до зимы, и работы идут в соответствии с графиком.

В настоящее время, по данным Agerpres, в Румынии находится примерно 750 французских военных. Они разбиты на три отряда, крупнейший из которых - боевая группа НАТО в Чинку. Пока часть входящих в нее военных находятся в Чинку, а другая - на авиабазе Михаил Когэлничану. Примерно 360 военных - французы, а также присутствуют бельгийцы, а, начиная с августа, - военные из Нидерландов.

Второй отряд с комплексом ПВО средней дальности Mamba дислоцирован в Капу Мидия (уезд Констанца) и насчитывает около 100 военных также под командованием НАТО. Третий многонациональный отряд сформирован из технического персонала - 150 французов, 60 голландцев, 30 румын и с августа - 50 бельгийцев. Эти военные занимаются строительством базы для боевой группы НАТО в Чинку. Ожидается, что работы будут завершены и боевая группа полностью укомплектована в ноябре этого года.