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Боевая группа НАТО в Болгарии провела показательные учения

Боевая группа НАТО в Болгарии провела показательные учения Многоцелевая боевая группа НАТО в Болгарии, находящаяся под итальянским командованием, провела на полигоне Ново-село показательные демонстрации полных оперативных способностей в рамках тактических учений с боевыми стрельбами Strike Back.
Другие страны
15 декабря 2022 г. 05:46
Боевая группа НАТО в Болгарии провела показательные учения

Многоцелевая боевая группа НАТО в Болгарии, находящаяся под итальянским командованием, провела на полигоне Ново-село показательные демонстрации полных оперативных способностей в рамках тактических учений с боевыми стрельбами Strike Back.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Болгарии.

В настоящее время в состав группы входят более 900 военнослужащих Албании, Болгарии, Греции, Италии, Северной Македонии и США.

"Мы намерены расширить масштаб военных учений, чтобы в условиях кризиса была готовность защитить суверенитет Болгарии и любой другой страны, входящей в НАТО", - заявил журналистам начальник штаба обороны адмирал Эмил Ефтимов. Он дал участникам учений "полностью заслуженную высокую оценку", отметив, что в начале формирования боевой группы пришлось преодолеть множество проблем.

"Мы продолжаем работу над расширением потенциала боевой группы до бригадного уровня", - дополнил Ефтимов.

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