Boeing временно сократит объемы производства самолетов модели 737 MAX

Американская компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолетов Boeing 737 MAX.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы решили временно изменить объемы производства с 52 самолетов в месяц до 42 в месяц начиная с середины апреля", - отмечается в документе. Представители Boeing пояснили, что данные шаги предприняты в связи с приостановкой поставок лайнеров данного типа.

Компания уточнила, что сокращение объемов производства самолетов позволит ей "сосредоточить усилия на сертификации программного обеспечения". В заявлении отмечается, что руководство Boeing на данный момент не планирует уменьшать штат сотрудников, которые занимаются выпуском лайнеров.

В марте представители Boeing заявили о временном прекращении поставок самолетов модели 737 MAX после того, как Федеральное авиационное управление США распорядилось приостановить их полеты в американском воздушном пространстве.

В четверг генеральный директор Boeing Деннис Меленберг признал, что на двух Boeing 737 MAX произошел сбой в работе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) перед тем, как они разбились. Один из них упал в Эфиопии 10 марта, другой - 29 октября 2018 года в Индонезии.

10 марта в результате авиакатастрофы в Эфиопии погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы. 29 октября 2018 года жертвами крушения в Индонезии Boeing аналогичной модели стали 189 человек. Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.