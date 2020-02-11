Boeing впервые с 1962 года не получил в январе заказов на самолеты

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, впервые с 1962 года не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолетов, следует из информации с сайта компании, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

При этом его главный конкурент - европейский Airbus - зафиксировал 274 новых заказа на поставку коммерческих самолетов.

Чистый убыток американской корпорации Boeing в 2019 году составил $636 млн против чистой прибыли в размере $10,46 млрд, зафиксированной в 2018 году.

Компания Boeing переживает кризис из-за ситуации с самолетов модели 737 МАХ, полеты которых приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф. В конце января, по данным СМИ, компания получит кредит на сумму более 12 миллиардов долларов от более чем дюжины банков с целью восстановить денежный баланс на фоне кризиса с моделями 737 MAX.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели.